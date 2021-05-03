Багдад, 3 мая 2021, 19:58 — REGNUM
Министерство иностранных дел Ирака вручило дипломатическому представителю Турции в Багдаде ноту протеста в связи с последними действиями Анкары в северных провинциях арабского государства. Об этом 3 мая сообщает телеканал Al-Sumaria.
«В министерство был вызван временный поверенный в делах Турции в Багдаде, которому была вручена нота протеста в связи с недавним необъявленным визитом министра обороны Турции на территорию Ирака», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы Турции поразили более 460 целей Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Отметим, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, поэтому ее деятельность на территории страны запрещена.
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