Анкара, , 19:43 — REGNUM Вооруженные силы Турции поразили более 460 целей Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом 24 апреля заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«По приблизительно 400 целям террористов были нанесены удары наземными подразделениями, более 60 целей были поражены нашими ВВС», — сказал он в эфире телеканала TRT.

Как передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, поэтому ее деятельность на территории страны запрещена.

Ранее в Турции заявили, что восемь представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), открывших огонь по позициям турецкого спецназа, ликвидированы в зоне операции «Источник мира» на севере Сирии.