* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 18:49 — REGNUM

Соединенные Штаты и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к середине лета, сообщает телеканал Tolo News.

Отмечается, что если между сторонами будет достигнуто соглашение, то радикальное движение вернется к переговорам и примет участие в конференции по Афганистану в Турции и обязуется сократить уровень насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Вашингтон готов предоставить поддержку военным Афганистана в случае вооруженных конфликтов с боевиками.

США готовы оказать ту помощь, которая им посильна, если афганская армия подвергнется нападениям во время вывода американских войск из своей страны, уточнила она.

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