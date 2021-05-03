Вашингтон, , 04:11 — REGNUM В связи с выводом войск стран НАТО из Афганистана в Вашингтоне должны быть готовы к любому сценарию развития событий. Об этом 3 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS.

Блинкен напомнил, что американское военное присутствие в Афганистане продолжается уже 20 лети это было сделано ради того, чтобы принять меры в отношении людей, напавших на США 11 сентября 2001 года. Также госсекретарь США пояснил, что вывод войск из Афганистана не означает, что США покидает эту страну полностью.

«Наше посольство остается, остается помощь, которую мы оказываем Афганистану — экономическая поддержка, поддержка развития, гуманитарная. И не только от нас, но и от наших партнеров и союзников», — отметил Блинкен.

На вопрос журналиста о возможности падения правительства Афганистана после вывода войск НАТО и прихода к власти там радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), глава Госдепартамента ответил, что Вашингтон должен быть готов к любому сценарию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США не отказались от продолжения сотрудничества с Афганистаном и готовы предоставить поддержку официальной власти в случае столкновений с боевиками.

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