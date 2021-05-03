Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Масштабы жестокого обращения с журналистами во всем мире продолжают расти, это является угрозой демократическим странам. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден по случаю Всемирного дня свободы печати.

«В интернете продолжается рост жестокого обращения и преследований журналистов, особенно женщин и представителей этнических меньшинств», — сказал Байден.

По его словам, «авторитарные правители стремятся подорвать свободную прессу, манипулировать правдой или распространять дезинформацию».

«Эти атаки — не что иное, как угроза демократиям во всем мире», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон 3 мая, во Всемирный день свободны печати, поддержал сообщение ЮНЕСКО, в котором девять раз повторяется «Свободная пресса = свободное общество».

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