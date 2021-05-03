Берлин, , 02:30 — REGNUM Работа журналистов стала сложнее и важнее во времена пандемии COVID-19. Об этом 3 мая заявил глава МИД Германии Хайко Маас по случаю Всемирного дня свободы печати, который отмечается в этот день.

Глава МИД пояснил, что в ряде стран мира работа репортёров ограничивается под предлогом борьбы с распространением коронавируса. Из-за этого в мире, по словам Мааса, стало больше распространяться непроверенной информации.

Также Маас добавил, что работа с информацией не должна быть сопряжена с риском для жизни. Глава МИД ФРГ отметил, что журналистика не является преступлением, а одним из условий существования демократии является независимая работа с информацией.

Хайко Маас почтил память работников СМИ, погибших во время выполнения своих профессиональных обязанностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о существенном возрастании случаев нападения на журналистов в Германии.

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