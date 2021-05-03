Душанбе, , 16:00 — REGNUM Генеральная прокуратура Таджикистана обвинила киргизскую сторону в начале конфликта на совместной границе. Об этом сообщили 3 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

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По данным генпрокуратуры Таджикистана, 29 апреля в 11:00 (9:00 мск) около 200 человек, в том числе пограничников и местных жителей, собрались с киргизской стороны напротив пограничного пункта «Ходжаи аъло» у поста «Головной» сельского совета «Чоркух» города Исфары Согдийской области Таджикистана.

Отмечается, что в этом месте таджикистанские инженеры устанавливали камеры видеонаблюдения. Выполнение работ было заранее обговорено, сообщили в генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что собравшиеся лица начали кидаться камнями «с непосредственного ведома и участия официальных властей». Сообщается, что нарушители пытались спилить столб, на котором работал монтер, устанавливавший камеры.

Для урегулирования конфликта на место прибыли правоохранительные органы, в том числе мэр Исфары. «Зная об их официальном статусе, был открыт прицельный огонь из автоматического огнестрельного оружия с целью их физического уничтожения», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что граждане Киргизии продолжили конфликт и напали на объекты инфраструктуры и местное население.

Генпрокуратура Таджикистана возбудила против граждан Киргизии уголовное дело по ч. 2, ст. 395 УК республики («развязывание или ведение агрессивной войны») и ч. 2 ст.104 (убийство двух и более лиц, организованной группой с бандитизмом на почве национальной, расовой и иной ненависти).