Санто-Доминго, 3 мая, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Доминикане стартует вторая стадия вакцинации от COVID-19 — в неё будут включены лица старше 50 лет. Об этом пишет Prensa Latina.

Doodybutch Вид на аэропорт Пунта-Каны. Доминикана

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Вице-президент Доминиканской Республики Ракель Пенья сообщила прессе, что для мотивации граждан прививаться органы здравоохранения разработают концепцию недели массовой вакцинации с 3 по 10 мая.

По её словам, параллельно с началом второго этапа вакцинации работники общественного транспорта, журналисты, учителя и люди с сопутствующими заболеваниями могут продолжать прививаться от COVID-19.

Пенья также рассказала, что в ближайшее время поступят новые вакцины, но не уточнила дату их поступления: «Правительство продолжает выполнять контракты с фармацевтическими компаниями, которые до сих пор не поставляют вакцины, по которым ранее были заключены договоры».