Иван Шилов ИА REGNUM День Победы. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Москва, 6 мая, 2021, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 6 мая: в 1945 году началась Пражская стратегическая наступательная операция. Красная армия освободилагород-крепость Бреслау (Вроцлав).

В 1943 году началась крупная операция авиации Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов. Советские лётчики нанесли массированный удар по аэродромам противника, расположенным от Смоленска до Азовского моря.