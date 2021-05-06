Война: Красная армия освободила город-крепость Бреслау. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
День Победы. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM
Москва, 6 мая, 2021, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 6 мая: в 1945 году началась Пражская стратегическая наступательная операция. Красная армия освободилагород-крепость Бреслау (Вроцлав).
В 1943 году началась крупная операция авиации Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов. Советские лётчики нанесли массированный удар по аэродромам противника, расположенным от Смоленска до Азовского моря.
Оригинал Война: Красная армия освободила город-крепость Бреслау. Радио REGNUM создан