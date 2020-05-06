Москва, 6 мая 2020, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 6 мая: в 1945 году началась Пражская стратегическая наступательная операция. Красная армия освободила город-крепость Бреслау (Вроцлав).
В 1943 году началась крупная операция авиации Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов. Советские лётчики нанесли массированный удар по аэродромам противника, расположенным от Смоленска до Азовского моря.
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