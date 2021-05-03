Москва, 3 мая, 2021, 05:39 — ИА Регнум. Одышка, повышенная температура тела в течение трех дней и более, а также сыпь у детей могут указывать на переход заболевания COVID-19 в тяжелую форму, 3 мая заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Carlos Melgoza Грудная клетка, ренгенография

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По его словам, в случае выявления таких признаков у ребенка необходимо пройти рентгенографию, которая поможет подтвердить или опровергнуть диагноз.

«Появление у ребенка одышки, а также повышенная температура, которая сохраняется более трех дней, — повод для дополнительной диагностики, а именно рентгенографии», — сказал Горелов, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в ходе диагностических процедур можно обнаружить ряд таких осложнений, как мультивоспалительный синдром.

«Изменения на ней могут быть также свидетельством о развитии осложнений, в том числе мультивоспалительного синдрома — тяжелого состояния, при котором поражается сразу несколько систем организма», — предупредил он.

Горелов отметил, что сыпь в подобных случаях может являться сигналом о присоединении синдрома Кавасаки. Ученый также сообщил, что у большинства детей, которые заразились коронавирусом, COVID-19 протекает в относительно легкой форме. Он добавил, что инфекция носит тяжелый характер только в 0,2% случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что министерство намерено обновить методические рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.