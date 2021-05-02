Санкт-Петербург, 2 мая, 2021, 21:42 — ИА Регнум. За воскресенье, 2 мая, в медицинских организациях Петербурга на 35,71% увеличилась регистрация новых случаев COVID-19, по сравнению с показателями прошлого воскресенья, 25 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата в больнице

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Кроме того, по данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, за неделю общее количество активно больных ковидом увеличилось на 0,08%, а число больных в стационарах возросло на 3,62%. При этом количество выписанных по выздоровлению сократилось на 30,77%.

Специалисты заявляют о приостановке тренда на снижение распространения коронавирусной инфекции. В Межведомственном совете рассчитывают, что разобщение учебных и трудовых коллективов во время майских каникул окажет противоэпидемический эффект. Но это никак не заменит необходимость продолжения массовой вакцинации.

В настоящее время в Петербурге для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5248 коек, из них свободна 1301 койка (24,8%). Доля тяжелых больных составляет 26%, на ИВЛ находятся 167 пациентов.

Добавим, за 1 мая в Петербурге зафиксировано 718 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 36 человек.