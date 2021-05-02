Екатеринбург, 2 мая, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Свердловской области 1 мая зарегистрировали ещё десять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Пациент на ИВЛ

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С начала пандемии от этого заболевания умерли уже 3125 человек. 213 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, из них 79 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии на территории Свердловской области выявили 86 284 заразившихся коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 80 083 пациента.