Екатеринбург, 2 мая, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Свердловской области 1 мая выявили 113 носителей коронавируса. Из них 24 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

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Также вирус лабораторно подтвердили у жителей Алапаевска, Асбеста, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска и многих других территорий.

С начала пандемии в регионе обнаружили 86 284 заразившихся. Выздоровели от COVID-19 уже 80 083.