Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Подразделение американской компании Facebook Oculus приобрело студию Downpour Interactive, специализирующуюся на разработке видеоигр с использованием технологий виртуальной реальности. Об этом сообщается в блоге Oculus.

Главным проектом Downpour Interactive является многопользовательская видеоигра в жанре шутер Onward. Этаигра поддерживает несколько гарнитур виртуальной реальности, включая устройства от Olulus Rift и Quest.

Сообщается, что все сотрудники Downpour Interactive перейдут на работу в Oculus. При этом компания продолжит поддерживать видеоигру Onward. Стоимость сделки не раскрывается.

«Downpour Interactive является одним из лидеров в сфере технологий виртуальной реальности, являясь примером разработчика, который работает вместе со своим сообществом для создания лучшего опыта игры и коммуникации», — отметили в Oculus.

Компания Facebook приобрела Oculus в 2014 году. В последние несколько лет американский гигант также выкупил несколько студий, занимающихся разработкой контента для устройств виртуальной реальности. В частности, в 2019 и 2020 годах Facebook поглотила студии Beat Games, Sanzaru Games и Ready at Dawn.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно, что компания Facebook нарастила штат сотрудников, работающих над устройствами виртуальной и дпополненной реальности, до 10 тысяч человек.