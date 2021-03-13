Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Американская компания Facebook довела до 10 тысяч человек штат сотрудников, работающих над устройствами виртуальной и дополненной реальности. Об этом сообщает портал The Information со ссылкой на источники в компании.

В настоящее время в подразделениях Facebook во всём мире работает около 50 тысяч сотрудников. По данным The Information, одна пятая часть специалистов Facebook занимается разработкой программного и аппаратного обеспечения для устройств виртуальной и дополненной реальности.

Это свидетельствует о том, что за последние годы Facebook значительно нарастил свои усилия в этой отрасли. В 2014 году компания Facebook выкупила разработчика устройств виртуальной реальности Oculus VR.

На базе этой компании было создано соответствующее подразделение Facebook. В 2017 году в этом подразделении работало около тысячи сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года компания Facebook представила гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest 2.