Москва, 2 мая, 2021, 12:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 2699 случаев заражения коронавирусом. Такие цифры 2 мая привели в оперативном штабе столицы.

Russian.news.cn Люди в масках. Москва.

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"Подтверждено 2 699 новых случаев заражения, госпитализировано 947 человек, скончались 54 пациента», — сообщили в оперштабе.

За этот же период в городе выздоровели ещё 1617 пациентов с COVID-19. Отметим, что днем ранее количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 в столице составляло 3208.