Вашингтон, 2 мая 2021, 12:10 — REGNUM Дата премьеры кинокомикса «Морбиус» режиссёра Даниэля Эспиноса перенесена на 28 января 2022 года. Об этом сообщает портал Screen Rant.
Изначально студия Sony Pictures планировала выпустить фильм «Морбиус» в 2020 году. Дата премьеры сдвигалась несколько раз из-за последствий пандемии новой коронавирусной инфекции.
«Морбиус» станет третьим фильмом в рамках вселенной издательства Marvel Comics от студии Sony Pictures. Главные роли в фильме исполнят Джаред Лето, Адриа Архона, Мэтт Смит, Джаред Харрис, Тайриз Гибсон и Аль Мадригал.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года актёр Джаред Лето рассказал, что съёмки «Морбиуса», как и других кинокомиксов Marvel, проходят очень напряжённо из-за высокой стоимости проектов.