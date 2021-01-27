Лос-Анджелес, США, , 23:43 — REGNUM Актёр и музыкант Джаред Лето рассказал о том, как проходили съёмки кинокомикса Sony и Marvel «Морбиус». Об этом 27 января сообщил портал Comicbook.

«Это большой, веселый фильм, наполненный действием», — сказал Лето во время разговора с Дензелом Вашингтоном в эфире трансляции журнала Variety.

Он сообщил, что роль Морбиуса заинтересовала его потому, что герой проходит сложный путь: сначала он пытается найти лекарство от смертельной болезни, затем излечивается и становится «суперздоровым», а в итоге превращается в монстра.

«Так что это что-то вроде Джекила и Хайда, что, конечно же, классическая роль», — отметил актёр.

Лето также сообщил, что съёмки кинокомиксов Marvel проходят очень напряжённо, поскольку это очень дорогие проекты. «Это скороварка», — так он охарактеризовал производственный процесс.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кинокомпания Sony Pictures отложила премьеру кинокомикса «Морбиус» на 21 января 2022 года. По мнению экспертов, это произошло из-за того, что продюсеры картины «Не время умирать» в очередной раз решили перенести её релиз.

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