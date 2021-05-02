Москва, 2 мая, 2021, 11:50 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 8697 случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Новые случаи заражения зафиксированы в 82 регионах страны. При этом 14,7% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Среди регионов лидируют Москва (2699), Санкт-Петербург (718), Подмосковье (650), а также Ростовская и Нижегородская области.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 342 человека, полностью выздоровели 7339 ковид-пациентов. Всего с начала пандемии обнаружено 4 823 255 случаев заражения SARS-CoV-2.