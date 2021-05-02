Вашингтон, 2 мая, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Южная Корея входит в топ-10 лучших стран для проживания в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Согласно данным, опубликованным 26 апреля, Южная Корея занимает шестую строчку рейтинга стран, устойчивых к COVID-19.

В топ-5 лучших стран для проживания в условиях пандемии коронавируса вошли: Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, Израиль и Тайвань.

Япония расположилась на 6-м месте, Китай — на 12-м, США — на 17-м, Россия — на 22-м месте.

Известно, что в рейтинг вошли 53 страны. Страны СНГ в данном рейтинге не представлены.

Рейтинг устойчивости к COVID-19 использует широкий спектр данных, чтобы определить, где с пандемией борются наиболее эффективно, с наименьшими социальными и экономическими нарушениями — от показателей смертности и тестирования до доступа к вакцинам и свободы передвижения.