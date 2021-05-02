Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Национальная академия искусства и науки звукозаписи США (NARAS) изменит правила выбора номинантов и присуждения премии «Грэмми» с 2022 года. Об этом сообщается на сайте NARAS.

Главным изменением в порядке присуждения премии станет отказ от комитетов, которые отбирали номинантов. В эти комитеты входили до 30 представителей музыкальной индустрии, которые отбирали претендентов на премию в различных категориях.

При этом имена участников этих комитетов не разглашались. Такая система действовала с 1989 года. С 2022 года отбор претендентов на премию в большинстве номинаций будет проводиться на основании голосования всех челнов академии.

«Последние изменения в премии «Грэмми» свидетельствуют о стремлении академии представлять всех создателей музыки, соответствуя постоянно меняющейся индустрии звукозаписи», — отметила представитель NARAS Руби Маршанд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе (The Weeknd) призвал бойкотировать премию «Грэмми» из-за несогласия с правилами отбора номинантов.