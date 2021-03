Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Всемирно известный певец из Канады The Weekend собрался устроить бойкот американской музыкальной премии «Грэмми» за то, что комитет не удостоил его ни одной номинации. Об этом 12 марта сообщает The New York Times.

«Это из-за секретных комитетов. Отныне я не разрешу своему лейблу представлять свою музыку на «Грэмми», — прокомментировал певец свое отсутсвие в списке номинаций.

Отметим, что в этом году The Weekend не получил ни одной номинации несмотря на тот факт, что его песня «Blinding Lights» на протяжении 52 недель была в топ-10 в чарте Billboard Hot 100. Также его альбом «After Hours», ставший самым продаваемым в США в 2020 году, не был отмечен на «Грэмми».

Напомним, что в список номинантов 63-й музыкальной премии «Грэмми-2021» вошли Бейонсе, с композицией «Black Parade» и ремиксом на песню «Savage» Megan Thee Stallion, Билли Айлиш («Everything I Wanted»), Дуа Липа («Don't Start Now»), Doja Cat («Say So»), Post Malone («Circles»), Black Pumas («Colors»), DaBaby («Rockstar») и Тейлор Свифт («Folklore»).