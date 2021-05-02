Нур-Султан, , 08:35 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных жителей республики с Пасхой, сообщили 2 мая в пресс-службе главы государства.

«Пусть теплая пасхальная атмосфера наполнит счастьем и радостью каждый дом!», — сказал казахстанский лидер. Он пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов.

С праздником Пасхи жителей Казахстана также поздравил первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Он отметил, что этот день значим для всех жителей Казахстана, независимо от вероисповедания.

«В этот светлый праздник желаю всем мира, добра и благополучия!» — сказал Назарбаев.

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