Москва, , 01:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин приехал в московский храм Христа Спасителя на праздничное пасхальное богослужение. Прямую трансляцию из храма ведут 2 мая ряд российских федеральных телеканалов.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Христос воскресе!» Православные празднуют Пасху — все новости»

Президент России прибыл в храм незадолго до полуночи, глава государства традиционно встречает праздник Воскресения Христова в этом храме уже несколько лет подряд. Исключением стал лишь 2019 год, тогда в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, Путин в первый раз за время своего президентства пропустил пасхальную службу в храме Христа Спасителя, а поставил свечу в церкви на территории резиденции в Ново-Огарёво.

Праздничное пасхальное богослужение в храме совершает святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. К началу богослужения в храм доставили частичку Благодатного огня из Иерусалима.

Пасха или Светлое Христово Воскресение — главный праздник христиан, православные христиане отмечают его в 2021 году 2 мая.

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