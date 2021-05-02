Манила, 2 мая, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила на Филиппины 1 мая. Об этом сообщило издание Philippine Daily Inquirer со ссылкой на помощника филиппинского президента Роберта Борхе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Груз доставил самолет авиакомпании Qatar Airways. Партия препарата должна была прибыть в страну еще 28 апреля, но ее отправка была перенесена из-за логистических проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая партия вакцины «Спутник V» поступила в Монголию.