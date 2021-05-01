Брюссель, , 23:26 — REGNUM Санкции России против Евросоюза не помешают Брюсселю «привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека», — говорится в распространенном в заявлении Борреля.

По его словам, Брюссель осуждает «решение Москвы запретить въезд на территорию России восьми гражданам Европейского союза».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ объявил восемь граждан стран Евросоюза невъездными в Россию. Мера стала ответной на действия Евросоюза, власти которого в марте этого года ввели ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Так, въезд в Россию запретили председателю Европарламента Давиду Сассоли, замепредседателю Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой, председателю Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэрэ, главе прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, главе лаборатории в Исследовательском институте тотальной обороны Швеции Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску.

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