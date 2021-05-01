Вашингтон, , 04:26 — REGNUM США осуждают санкции России в отношении должностных лиц ЕС, но готовы «к более конструктивным отношениям» с ней при условии выполнения Россией своих международных обязательств. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 30 апреля заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мы присоединяемся к лидерам ЕС в осуждении запрета Кремля на въезд должностным лицам из ЕС, что является ещё одной попыткой Москвы запугать критиков», — написал Блинке.

По его словам, США вместе с партнёрами и союзниками стремятся к достижению «более конструктивным отношениям с Россией», но для этого «она должна выполнять свои международные обязательства».

Напомним, что 30 апреля Россия запретила въезд на свою территорию восьми гражданам стран ЕС. Это решение стало ответом на политику нелегитимных односторонних ограничительных мер Евросоюза в отношении российских граждан и организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководители Евросоюза заявили о сохранении права на ответные меры после решения России о введении санкций против ЕС.

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