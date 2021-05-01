Лондон, 1 мая, 2021, 22:52 — ИА Регнум. В Великобритании за минувшие сутки выявили 1907 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 1 мая свидетельствуют обнародованные данные британского правительства.

Russian.news.cn В масках. Великобритания.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране в результате этого стало составлять 4 418 530.

Отметим, что суммарное количество летальных исходов в стране превышает 127 тыс. человек.

Напомним, днем ранее в Британии за сутки выявили более 2,3 тыс. носителей SARS-CoV-2.

Читайте также: Великобритания проведёт саммит для сбора средств на разработку вакцин