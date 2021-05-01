Москва, , 18:14 — REGNUM Консульство Италии в Москве с 3 мая возобновит выдачу обновленных туристических виз гражданам России, у которых они истекли после 1 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте диппредставительства Италии в РФ.

«Срок действия вновь выдаваемых виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня 2021-го», — говорится в сообщении.

В связи с действующими ограничениями, связанными с обеспечением безопасности в период пандемии, срок выдачи виз может достигать 10 рабочих дней, уточнили в консульстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано заявил, что летом текущего года Италия сможет снова принимать российских туристов после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В зоне повышенного риска остаются только три итальянских области из двадцати.

Читайте также: «Двигают к большому взрыву?» — граждан России хотят не пускать в ЕС