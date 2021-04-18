18 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 23:15 — REGNUM Заявление экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Евросоюзу следует прекратить выдачу любых виз гражданам России, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 18 апреля в социальной сети Facebook.

«Всем — стоп!» Иван Лазебный © ИА Красная Весна

«Кто он такой, этот экс или хек? Моська, что лает, а толку нет. Граждане России — это бюджет городов и стран в расчёте на туризм», — поделился своим мнением Дим Л.

Тоомас Хендрик Ильвес Soppakanuuna

Многие пользователи предположили, что Европа никогда не пойдёт на такое предложение. Тем более сейчас, когда в ситуации пандемии экономика стран Евросоюза несёт огромные убытки.

«Европа уже без туристов плачет. Доходы приближаются к нулю. А граждане России туда большие деньги привозили. Европа никогда на это не пойдёт, если только сама Россия не закроет Европу, как Турцию», — считает Татьяна Е.

Некоторые комментаторы считают, что российские туристы составляют большую часть доходов для европейского бизнеса. Поэтому отказ от России станет для ЕС подобным смерти, считают люди.

«Да не вопрос, пусть закрывают. В ответку весь транзит грузов им прекратить. Не только по суше, но и по морю и в воздушном пространстве», — предлагает Артём З.

Часть людей оказалась уверена, что Эстония волнуется из-за того, что США и Россия могут найти диалог друг с другом, подобные русофобские страны потеряют смысл для Соединённых Штатов, и их перестанут снабжать деньгами.

«Что-то кучно пошло. Европа начинает осознавать, что Путин с Байденом могут договориться, а они станут крайними? Или упорно двигают всё к большому взрыву?» — задаётся вопросами Игорь М.

Джо Байден и Владимир Путин. 2011 White House

Ряд комментаторов поспешил успокоить возмущённых граждан. Они указали на то, что личность, которая выступила с таким предложением, на самом деле из себя ничего не представляет, и слушать бывшего политика вообще не стоит.

«Не обращайте, пожалуйста, внимания на этого человека. Он взялся из ниоткуда, был поставлен неизвестно кем и неизвестно куда делся. Ничего полезного для страны не сделал. Всё, что только умел, так это с умным видом лаять на Россию», — отметил Дмитрий Ч.

Нашлись и те, кто призвал не обращать внимание на мнение таких стран, как Эстония, потому что её значимость на геополитической карте стремится к нулю.

«Кто вообще знает о существовании Эстонии? Живу в Италии много лет, никто не знает, где находится это карликовое государство. Наверное, и пишут ересь, чтобы прославиться», — предположила Ludovica K.

Напомним, 18 апреля экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил в Twitter о том, что Евросоюзу следует прекратить выдачу любых виз гражданам России.