Иерусалим, 1 мая, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела из Израиля в Москву с частицей Благодатного огня, сообщил 1 мая один из членов делегации.

radiovera.ru Благодатный огонь

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«Благодатный огонь в лампадах находится в наших руках, и мы стартуем в сторону Москвы», — сообщил ТАСС сотрудник фонда из самолета.

Благодатный огонь доставят по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москву 1 мая, после чего он будет передан в 25 городов и регионов страны.

Напомним, благодатный огонь — это святыня для верующих. Он символизирует нерукотворный свет Воскресенья Христова, о котором говорил апостол Пётр.

Благодатный огонь получат представители 11 стран. Это — Россия, Украина, Белоруссия, Болгария, Молдавия, Румыния, Греция, Грузия, Польша, Казахстан и Кипр.

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