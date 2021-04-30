Москва, , 18:53 — REGNUM Движение по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено 1 и 2 мая в связи с проведением пасхального богослужения в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

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В частности, с 18:00 1 мая до 3:00 2 мая будет запрещено движение транспортных средств на участке Соймоновского проезда от улицы Волхонка до Пречистенской набережной.

Кроме этого, с 20:00 1 мая до 3:00 2 мая будет перекрыто движение на участке Волхонки от улицы Ленивка до Соймоновского проезда.

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