Рим, , 17:02 — REGNUM В Италии из больницы «Сан-Раффаэле» выписали бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Об этом сообщило в субботу, 1 мая, агентство ANSA.

По последним данным, Берлускони, который с 6 апреля проходил лечение в Милане, уже находится на своей вилле в Аркоре.

Информации о состоянии бывшего премьер-министр Италии пока нет.

Как передавало ИА REGNUM, 15 апреля в Италии было перенесено заседание в рамках судебного процесса против бывшего премьер-министра страны Берлускони из-за его госпитализации.

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