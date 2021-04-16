Рим, , 05:42 — REGNUM Заседание в рамках судебного процесса против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перенесено из-за госпитализации политика. Об этом 15 апреля сообщило издание La Repubblica.

В газете отметили, что разбирательство по делу о коррупции и подкупе свидетелей подходит к концу и суд должен вынести приговор. Защита Берлускони заявила, что он оказался в миланской больнице из-за планового обследования и попросила отсрочку на два месяца на основании медицинских документов.

Однако суд назначил следующее заседание на 22 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года Сильвио Берлускони переболел коронавирусной инфекцией. 24 марта 84-летний политик был выписан из госпиталя Сан Раффаэле в Милане, где проходил «рутинное обследование».

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