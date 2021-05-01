Бишкек, , 12:24 — REGNUM Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подтвердили договоренность об отводе войск с границы на места постоянной дислокации, сообщили 1 мая в пресс-службе таджикистанского лидера.

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«Особое внимание было уделено вопросам соблюдения договорённостей о полном прекращении огня и отводе военных на места их постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

В пресс-службе президента Киргизии сообщили, что собеседники обсудили выполнение ранее достигнутых договоренностей. Жапаров и Рахмон выразили уверенность в скорейшем урегулировании ситуации на границе.

Отмечается, что стороны договорились создать совместную комиссию по ревизии военной техники по периметру таджикско-киргизской границы.

В настоящее время межправительственные комиссии двух стран проводят работу по разрешению ситуации.

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