Москва, 1 мая, 2021, 12:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 3208 случаев заражения коронавирусом. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 1 мая сообщил оперативный штаб столицы.

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"Подтверждено 3208 новых случаев заражения, госпитализированы 1164 человека, скончались 59 пациентов», — отметили в оперштабе.

За этот же период в городе выздоровели ещё 1929 пациентов с COVID-19. Таким образом, количество людей, вылечившихся от инфекции с начала пандемии, увеличилось до 993 348. Оперативный штаб призвал граждан оставаться дома и вызвать врача в случае появления любых симптомов ОРВИ.