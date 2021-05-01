Новосибирск, 1 мая, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 70 случаев.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

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«Скончались ещё четыре пациента: женщина в возрасте 72 лет и мужчины в возрасте 79, 69, 38 лет. Всего в регионе умерли 1758 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 56 человек, на ИВЛ — 13 пациентов».Всего на утро сегодня, 1 мая, в регионе зарегистрировано 41 178 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2485 детей; 37 830 пациентов выздоровели (+41 за сутки).