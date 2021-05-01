Ташкент, 1 мая, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Авиакомпания «Узбекские авиалинии» планирует продать 17 самолетов, вертолет Ми-8 и тренажер для самолетов Ил 114−100. Об этом 1 мая сообщает издание «Подробно.uz».

Самолет авиакомпании «Узбекские авиалинии»

Компания намерена продать два самолета Boeing 757 1999 года выпуска, три самолета Boeing 767 2003−2008 годов выпуска, пять самолетов Ил-76 ТД 1982−1992 годов производства, а также семь самолетов Ил-114−100 1999−2013 годов выпуска.

Кроме того, компания планирует в октябре вернуть самолет Boeing 757−200, взятый ранее в лизинг, а в мае — выставить на продажу вертолет Ми-8. Все самолеты будут заменены новыми воздушными судами.

Ранее министр транспорта Узбекистана, глава «Узбекских авиалиний» Илхом Махкамов заявил, что до конца 2021 года в республике появится две новые авиакомпании.

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