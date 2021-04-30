Ташкент, , 13:28 — REGNUM До конца 2021 года в Узбекистане могут появиться две новые авиакомпании, которые составят конкуренцию «Узбекским авиалиниям». Об этом сказал министр транспорта, глава национальной авиакомпании Илхом Махкамов, сообщает издание «Газета.uz».

Министр опроверг предположение, что, будучи главой минтранса и авиакомпании, продолжит монопольную политику. По его словам, конкуренцию национальному авиаперевозчику составляют зарубежные компании, которые дублируют маршруты.

Махкамов добавил, что в агентство гражданской авиации обратились две авиакомпании с планами регистрации. «На сегодняшний день они работают над приобретением самолётов в лизинг, оформлением необходимых документов», — сказал министр.

Ранее Илхом Махкамов сказал, что власти Узбекистана не планируют в ближайшее время продавать авиакомпанию «Узбекские авиалинии», так как для этого не созданы приемлемые инвестиционные условия.

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