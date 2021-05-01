Загреб, 1 мая, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Министр туризма и спорта Хорватии Николина Брняц на пресс-конференции 30 апреля в Сплите заявила, что спортивные мероприятия и спортивная инфраструктура создают прекрасный туристический образ Хорватии. По её словам, запланированная вакцинация как можно большего числа туристических работников пройдёт до начала туристического сезона. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Лариса Хорохова ИА Красная Весна Дубровник. Хорватия

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Брняц в Сплите посетила амфитеатр Салона, где 8−9 мая состоится Кубок европейских метаний. Она также посетила работы по очистке и восстановлению термо-технической системы бассейна в Звончаце и пункты организованной вакцинации спортсменов и туристических работников в зале «Spaladium Arena».

Отвечая на журналистские вопросы, она напомнила, что хорватский институт общественного здравоохранения в сотрудничестве с региональными институтами разработал план вакцинации туристических работников.

«Я могу сказать, что новости о том, как проходит процесс вакцинации работников сферы туризма, очень положительно отразились на наших эмиссионных рынках, о чём мы регулярно сообщаем», — отметил Брньяк.