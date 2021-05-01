Тегеран, 1 мая, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Исламская Республика Ирана, как ожидается, произведет около 1 миллиона доз разработанной внутри страны вакцины против COVID-19 под названием COV-Iran Barekat в течение следующих двух недель. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 апреля.

(сс) Majid Dehghanizadeh. Mehr News Agency Вакцинация в Иране

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Ходжат Ники Малеки, руководитель информационного отдела Исполнительного штаба распоряжений имама, который отвечает за проект по производству вакцин, заявил в своем твиттере, что усилия иранских ученых принесли свои плоды.

Он отметил, что с целью сдерживания пандемии коронавирусной инфекции правительство в сотрудничестве с частным бизнесом ведут разработку целого ряда отечественных вакцин.

Малеки подчеркнул, что в течение следующих двух недель страна произведёт 1 миллион доз вакцины COV-Iran Barekat, а еще 3 миллиона доз, как ожидается, будут произведены к 20 июня.