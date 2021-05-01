Вашингтон, 1 мая, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не стал отрицать возможность обязательной вакцинации от коронавируса для американских военных. Об это глава Белого дома заявил 30 апреля в прямом эфире на NBC.

(сс) Alexandra Singer Вакцинация против коронавируса в армии США

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«Я думаю, принятие решения об обязательной вакцинации будет сложным», — сообщил президент и добавил, что особое значение будет иметь мнение американского военного руководства.

Напомним, 780 тыс. военнослужащих США уже получили первую дозу вакцины от COVID-19. Однако отмечается, что несмотря на доступность инъекции, многие от нее отказываются.