Санкт-Петербург, 30 апреля, 2021, 20:04 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге с COVID-19 и подозрением на него госпитализированы 307 человек. Это на 9,25% больше, чем в прошлую пятницу, 23 апреля. Тенденция на снижение эпидемической угрозы в городе фактически приостановилась.

Дарья Драй ИА REGNUM «Красная зона» коронавирусного стационара

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Как сообщили 30 апреля в Межведомственном координационном совете по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, количество обращений к медикам пациентов с подтвержденным COVID-19 за сутки составило 826 случаев, снизившись на 6,77% по сравнению с цифрой недельной давности, а число активно больных составило 14 525 человек (минус 0,15%). При этом суточное количество выздоровевших возросло на 53,18% (выписано за сутки 1011 человек).

«Наблюдаются признаки приостановки тренда на снижение распространения инфекции в городе, — констатировали в Межведомственном совете. — Это происходит на фоне снижения темпа вакцинации, что существенно повышает риск нового роста заболеваемости COVID-19».

В настоящее время в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5248 коек. Из них свободна 1 151 койка, что составляет 21,9%. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27%, на ИВЛ находятся 169 пациентов.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что «о третьей волне речи пока не идет, но город должен быть готов к любому развитию событий».