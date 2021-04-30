Донецк, , 19:54 — REGNUM Количество обстрелов территории ДНР со стороны украинских боевиков за неделю достигло 35, сообщает 30 апреля управление Народной милиции республики.

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При этом ВСУ использовали тяжёлое вооружение: артиллерийские орудия калибра 152 и 122 мм, миномёты калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы. Украинские боевики также применяли гранатомёты различного типа, миномёты калибра 82 мм, стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулёметы.

Обстреляны были районы Старомихайловки, Александровки, Крутой Балки, Спартака, Яковлевки, Весёлого, Озеряновки, Зайцево, Железной Балки, посёлка шахты 6\7 и посёлка им. Гагарина, Коминтерново, Ленинского, Саханко и Украинского, — всего полтора десятка населённых пунктов.

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