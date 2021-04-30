Сланцы, Ленинградская область, 30 апреля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Сланцевский район Ленинградской области перешел в «красную» зону из-за роста числа зараженных коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление, подписанное губернатором региона Александром Дрозденко, опубликовано в пятницу, 30 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Правительство Ленинградской области

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, в Сланцевом районе за все время пандемии коронавирусом заразились 1479 жителей, выздоровели 1337 человека или 90,7% от числа инфицированных.

На сегодняшний день распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом: в «красной» зоне, где риск заболевания выше всего — Выборгский, Гатчинский, Киришский Тихвинский, Сланцевский районы; в «желтой» зоне — Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский, Тосненский районы; в «зеленой» зоне, где эпидемическая ситуация самая спокойная — Волховский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и город Сосновый Бор.

Всего в Ленобласти за время пандемии подтверждено 42 572 случая заражения коронавирусом, в том числе 85 — за последние сутки. Выздоровели 39 885 человек, в том числе за сутки выписаны 82 человека. Скончались 1167 человек, в том числе 11 смертей зарегистрировано за последние сутки.