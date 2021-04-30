Москва, , 14:25 — REGNUM В России интересуются хоккеем от случая к случаю 32% граждан. Является постоянными болельщиком 5% (в 2019 году 39% и 6% соответственно), приводит данные ВЦИОМ.

Наиболее популярен хоккей среди мужчин (48%), жителей городов-миллионников (46%), граждан возрастов 60 лет и старше (41%) и 45−59 лет (40%). Безразличны к этому виду спорта 63% респондентов.

Самыми популярными российскими клубами опрошенные назвали ЦСКА (15%), «Спартак» (4%), «Авангард"-Омск (3%), «Ак-Барс» (3%) и СКА-Санкт-Петербург (3%). Не следят за игрой российских команд 40%.

Опрос по телефону проведён 28 апреля 2021 год среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, пять хоккеистов московского ЦСКА вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира.

Читайте подробнее: Пять хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2021