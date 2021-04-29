Москва, , 13:06 — REGNUM Пять хоккеистов московского ЦСКА вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В состав национальной команды вызваны нападающие Павел Карнаухов, Максим Мамин, Константин Окулов, Антон Слепышев и Максим Шалунов. Они присоединятся к сборной России 3 мая. на чемпионате мира

Также отметается, что из-за травмы не сможет сыграть на чемпионате мира защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 21 мая по 6 июня в Риге. 28 апреля завершился сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Кубок Гагарина выиграл «Авангард», победив в финальной серии ЦСКА со счётом 4:2.

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