Санкт-Петербург, 30 апреля 2021, 14:22 — REGNUM Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов встревожен известием о задержании известного петербургского адвоката Ивана Павлова, члена Консультативного совета при уполномоченном. По мнению омбудсмена Петербурга, то, что происходит с Павловым, «может расцениваться как акт, направленный на устрашение всего адвокатского сообщества».
Шишлов напомнил, что это сообщество играет важнейшую роль в реализации права граждан на получение юридической помощи, и государство обязано способствовать защите этого конституционного права.
Омбудсмен высказал удивление проводимыми следственными действиями в отношении Павлова, ведущего целый ряд резонансных дел.
«Надеюсь, что сотрудники правоохранительных органов понимают свою ответственность за соблюдение законности и прав человека», — говорится в распространенном 30 апреля заявлении уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.
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Как сообщало ИА REGNUM, адвоката задержали 30 апреля в Москве. Обыски прошли в петербургском офисе правозащитного объединения журналистов и юристов «Команда 29», основанного Иваном Павловым.
По данным коллег Павлова, адвоката подозревают в разглашении данных предварительного расследования по уголовному делу в отношении советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.
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