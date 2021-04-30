Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов встревожен известием о задержании известного петербургского адвоката Ивана Павлова, члена Консультативного совета при уполномоченном. По мнению омбудсмена Петербурга, то, что происходит с Павловым, «может расцениваться как акт, направленный на устрашение всего адвокатского сообщества».

Шишлов напомнил, что это сообщество играет важнейшую роль в реализации права граждан на получение юридической помощи, и государство обязано способствовать защите этого конституционного права.

Омбудсмен высказал удивление проводимыми следственными действиями в отношении Павлова, ведущего целый ряд резонансных дел.

«Надеюсь, что сотрудники правоохранительных органов понимают свою ответственность за соблюдение законности и прав человека», — говорится в распространенном 30 апреля заявлении уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

Читайте также: В Петербурге проводят обыск в организации адвоката Ивана Павлова

Как сообщало ИА REGNUM, адвоката задержали 30 апреля в Москве. Обыски прошли в петербургском офисе правозащитного объединения журналистов и юристов «Команда 29», основанного Иваном Павловым.

По данным коллег Павлова, адвоката подозревают в разглашении данных предварительного расследования по уголовному делу в отношении советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремлю известно о задержании адвоката Ивана Павлова