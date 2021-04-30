Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM В петербургский офис правозащитного объединения журналистов и юристов «Команда 29», основанного адвокатом Иваном Павловым, пришли с обыском. Об этом 30 апреля сообщили журналистам в пресс-службе объединения.

В организации уточнили, что обыск проводит Следственный комитет. По российским законам, заводить и расследовать дела против адвокатов может только СКР.

Коллега Павлова Евгений Смирнов ранее сообщил, что адвоката подозревают в разглашении данных предварительного расследования, это статья 310 УК РФ.

Павлов известен в том числе как защитник обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Как сообщало ИА REGNUM, Павлова задержали в Москве 30 апреля.

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